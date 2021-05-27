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27 мая 17:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:19
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:18
Происшествия
В Рязани водитель не справился с управлением и врезался в столб
17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
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Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии

Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
Невские Новости

Санкт-Петербург, 27 мая. Контролер автобуса, который врезался в фонарь и завис в воздухе, находится в больнице. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Женщина рассказала, что не помнит момент столкновения, так как сильно ударилась головой и упала. Ее поднял молодой человек, который вызвал скорую помощь. В результате 50-летняя пациентка получила сильное сотрясение мозга, сообщает 78.ru.

В палате с кондуктором находится еще одна пострадавшая — пассажирка общественного транспорта. У нее сотрясение, перелом ключицы и несколько ссадин. Горожанке предстоит перенести операцию. В момент ДТП она ехала с ночной смены, разговаривала по телефону и сильно ударилась о поручень.

Инцидент произошел на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. По предварительным данным, водитель автобуса в момент наезда на опору уличного освещения сбил пешехода, стоявшего у проезжей части. В результате дорожного инцидента пострадали пять человек.

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