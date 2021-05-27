Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии

Санкт-Петербург, 27 мая. Контролер автобуса, который врезался в фонарь и завис в воздухе, находится в больнице. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Женщина рассказала, что не помнит момент столкновения, так как сильно ударилась головой и упала. Ее поднял молодой человек, который вызвал скорую помощь. В результате 50-летняя пациентка получила сильное сотрясение мозга, сообщает 78.ru.

В палате с кондуктором находится еще одна пострадавшая — пассажирка общественного транспорта. У нее сотрясение, перелом ключицы и несколько ссадин. Горожанке предстоит перенести операцию. В момент ДТП она ехала с ночной смены, разговаривала по телефону и сильно ударилась о поручень.

Инцидент произошел на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. По предварительным данным, водитель автобуса в момент наезда на опору уличного освещения сбил пешехода, стоявшего у проезжей части. В результате дорожного инцидента пострадали пять человек.