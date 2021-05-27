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Все новости
27 мая 18:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
18:17
Политика
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На каких пляжах Санкт-Петербурга можно безопасно купаться в 2021 году

Общество
На каких пляжах Санкт-Петербурга можно безопасно купаться в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

В связи с приближающимся началом купального сезона на пляжах города Санкт-Петербурга усиливают меры безопасности, в том числе с точки зрения спасения людей на воде. По данным ФАН, 24 пляжа в Петербурге проверены чиновниками местных администраций. По заключению экспертов, состав воды в районе этих мест для отдыхающих безопасен, вредные вещества и химические отходы там не обнаружены. ФАН публикует список разрешенных мест для купания и пляжей.

На каких пляжах Санкт-Петербурга можно безопасно купаться в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

Четыре официальных пляжа расположились в Выборгском районе Петербурга. Это пляж Ольгинского пруда (№1) и три пляжа у Суздальских озер: Нижнего (№2), Среднего (№3) и Верхнего (№4) — тысячи человек ежегодно выбирают именно это место из-за удобной транспортной доступности и близости к жилым кварталам: из других районов города туда можно добраться прямо на метро.

Два пляжа подготовила к сезону администрация Колпинского района — погреться на солнышке в 2021 году и искупаться местным жителям и гостям можно будет на пляже в сквере на Красной улице (№5) и на острове Чухонка (№6).

В Красносельском районе местные власти разрешили купаться только на пляже Безымянного озера (№7), расположенного на проспекте Красных Командиров.

В Пушкинском районе выделен всего один официальный пляж на Колонистском пруду (№8). Зато его площадь превышает 10 000 квадратных метров. Место для отдыха расположилось в Отдельном парке города Пушкина.

Один пляж площадью более 11 000 квадратных метров выделен для отдыхающих в Кронштадте — Кронштадтский (№9), он находится у дома №7 на Тулонской аллее.

В Приморском районе искупаться можно будет на пляже «Морские дубки», его площадь составляет порядка 20 000 квадратных метров. Найти место для отдыха можно у улицы Морские Дубки в поселке Лисий нос (№24).

Замыкает список разрешенных в 2021 году мест для купания самый большой по площади и самый популярный для отдыха Курортный район. Именно там расположено больше всего официальных и подготовленных для купания и отдыха пляжей. Всего в этом году их 14, многие из них давно известны местным любителям пляжного отдыха.

ФАН приводит список с номерами, соответствующими обозначениям на карте для удобства поиска: Сестрорецкий (№10), Офицерский (№11), Комаровский (№12), Белые ночи (№13), Дюны (№14), Северный (№15), Белая гора (№16), Новый (№17), Зеленая гора (№18), Чудный (№19), Детский (№20), Золотой (№21), Дубковский (№22), Ласковый (№23).

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отдых пляжи пляжный сезон
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