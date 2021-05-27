На каких пляжах Санкт-Петербурга можно безопасно купаться в 2021 году

В связи с приближающимся началом купального сезона на пляжах города Санкт-Петербурга усиливают меры безопасности, в том числе с точки зрения спасения людей на воде. По данным ФАН, 24 пляжа в Петербурге проверены чиновниками местных администраций. По заключению экспертов, состав воды в районе этих мест для отдыхающих безопасен, вредные вещества и химические отходы там не обнаружены. ФАН публикует список разрешенных мест для купания и пляжей.

Федеральное агентство новостей /

Четыре официальных пляжа расположились в Выборгском районе Петербурга. Это пляж Ольгинского пруда (№1) и три пляжа у Суздальских озер: Нижнего (№2), Среднего (№3) и Верхнего (№4) — тысячи человек ежегодно выбирают именно это место из-за удобной транспортной доступности и близости к жилым кварталам: из других районов города туда можно добраться прямо на метро.

Два пляжа подготовила к сезону администрация Колпинского района — погреться на солнышке в 2021 году и искупаться местным жителям и гостям можно будет на пляже в сквере на Красной улице (№5) и на острове Чухонка (№6).

В Красносельском районе местные власти разрешили купаться только на пляже Безымянного озера (№7), расположенного на проспекте Красных Командиров.

В Пушкинском районе выделен всего один официальный пляж на Колонистском пруду (№8). Зато его площадь превышает 10 000 квадратных метров. Место для отдыха расположилось в Отдельном парке города Пушкина.

Один пляж площадью более 11 000 квадратных метров выделен для отдыхающих в Кронштадте — Кронштадтский (№9), он находится у дома №7 на Тулонской аллее.

В Приморском районе искупаться можно будет на пляже «Морские дубки», его площадь составляет порядка 20 000 квадратных метров. Найти место для отдыха можно у улицы Морские Дубки в поселке Лисий нос (№24).

Замыкает список разрешенных в 2021 году мест для купания самый большой по площади и самый популярный для отдыха Курортный район. Именно там расположено больше всего официальных и подготовленных для купания и отдыха пляжей. Всего в этом году их 14, многие из них давно известны местным любителям пляжного отдыха.

ФАН приводит список с номерами, соответствующими обозначениям на карте для удобства поиска: Сестрорецкий (№10), Офицерский (№11), Комаровский (№12), Белые ночи (№13), Дюны (№14), Северный (№15), Белая гора (№16), Новый (№17), Зеленая гора (№18), Чудный (№19), Детский (№20), Золотой (№21), Дубковский (№22), Ласковый (№23).