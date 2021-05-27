Ветеран ВОВ Екатерина Горбачева выстрелила из пушки в честь Дня города в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Горбачева произвела традиционный полуденный выстрел из пушки в Санкт-Петербурге на День города.

Выстрел произвели из пушки с Нарышкина бастиона в Петропавловской крепости. Горбачева в 16 лет выбралась из блокадного Ленинграда по дороге жизни на фронт. Она была связисткой и помогала спасать раненых, которых привозили с поля боя. В 2021 году ей исполнится 95 лет.

Также губернатор города Александр Беглов встретился с семьями ветеранов, которые приняли участие в акции #мой_герой. Она стартовала в соцсетях накануне Дня Победы.

Ранее сообщалось, что шоу «Поющие мосты» открыло День города в Северной столице минувшей ночью. Дворцовый мост украсили проекции фигур русских писателей Федора Достоевского и Николая Некрасова.