Похитителя автомобильных зеркал задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Похитителем автомобильных зеркал в Невском районе Северной столицы оказался уроженец Грузии.

Сотрудники правоохранительных органов во время проведения оперативно-разыскных мероприятий получили информацию о причастности к серии краж автомобильных зеркал некого уроженца Грузии, сообщает источник ФАН. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли необходимые улики и следы ДНК для определения причастности мужчины к совершению аналогичных преступлений в Невском районе Петербурга.

Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге, сообщал ФАН. Уголовное дело по статье о краже было возбуждено против уроженца Читы.