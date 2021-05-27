Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку

Санкт-Петербург, 27 мая. Бдительные сотрудники магазина смогли предотвратить кражу продуктов. Совместными усилиями с нарядом полиции была задержана молодая петербурженка, которая не заплатила за покупки.

В дежурную часть полиции Северной столицы обратился сотрудник крупного гипермаркета с заявлением о попытке кражи. Девушка вынесла из торгового зала пакет с продуктами, сообщил источник ФАН.

Сотрудники оперативно отреагировали и при содействии наряда полиции задержали злоумышленницу. Общая сумма похищенного составила 3492 рубля. Украденные продукты изъяты и переданы администрации магазина.

Жительница Твери украла лекарства у посетителя супермаркета, сообщал ФАН. Пакет с медикаментами был похищен, когда мужчина оплачивал покупку на кассе.