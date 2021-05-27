Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. В полицию обратилась 49-летняя директор продуктового магазина на улице Бабушкина. Она заявила, что неизвестный выкрал 35 плиток шоколада.

Злоумышленник похитил 20 плиток горького шоколада и 15 — молочного, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Всего вор нанес материальный ущерб магазину в размере порядка 3 тыс. рублей. Полицейские разыскивают подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские Химок задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в краже денег из информационно-платежного терминала, сообщало издание РИАМО. Отследить его помогли видеокамеры.