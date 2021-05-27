Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Некоторые здания в центре Санкт-Петербурга относятся к числу современных. Краевед Алексей Ерофеев оценил их влияние на архитектурный облик Северной столицы.

Санкт-Петербург относится к числу городов с богатым архитектурным наследием и устоявшимся визуальным обликом. Однако, как и любые крупные города, он активно развивается и застраивается. При этом архитекторы прибегают к использованию современных стилей. На брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» руководитель петербургского Союза краеведов Алексей Ерофеев отметил, что новые строения хорошо вписываются в архитектурный облик города.

«Дом-слеза, дом на Староневском проспекте, школа №14 в Невском [районе] — все они вписались хорошо», — заявил он.

По словам краеведа, подобные практики встречаются не только в России. Это становится очевидным во время путешествий по Франции и Италии, где современность также переплетается со стариной.

Ранее краевед оценил законопроект о «балконной амнистии». Он отметил, что пластиковые балконы отрицательно влияют на облик исторического центра города.