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27 мая 15:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:49
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:48
Наука
Великобритания решила создать архив наследия Стивена Хокинга
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
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Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге

  /   Обновлено: 27 мая 2021 15:48
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 мая. Некоторые здания в центре Санкт-Петербурга относятся к числу современных. Краевед Алексей Ерофеев оценил их влияние на архитектурный облик Северной столицы.

Санкт-Петербург относится к числу городов с богатым архитектурным наследием и устоявшимся визуальным обликом. Однако, как и любые крупные города, он активно развивается и застраивается. При этом архитекторы прибегают к использованию современных стилей. На брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» руководитель петербургского Союза краеведов Алексей Ерофеев отметил, что новые строения хорошо вписываются в архитектурный облик города.

«Дом-слеза, дом на Староневском проспекте, школа №14 в Невском [районе] — все они вписались хорошо», — заявил он.

По словам краеведа, подобные практики встречаются не только в России. Это становится очевидным во время путешествий по Франции и Италии, где современность также переплетается со стариной.

Ранее краевед оценил законопроект о «балконной амнистии». Он отметил, что пластиковые балконы отрицательно влияют на облик исторического центра города.

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мнение архитектура современность облик
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