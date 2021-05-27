В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре

Санкт-Петербург, 27 мая. В полицию Северной столицы поступило сообщение о травмировании семилетнего ребенка.

Девочка упала с горки на спину, сообщил источник ФАН. Инцидент произошел в детском центре на улице Коллонтай. Ребенок был оперативно госпитализирован. Медики диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника.

В настоящее время девочка помещена в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

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