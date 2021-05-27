Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу

Санкт-Петербург, 27 мая. «Большой порт Санкт-Петербурга» могут перенести за черту города, в Усть-Лугу. Однако подобная инициатива несет большие финансовые потери.

Обсуждение проекта началось этой весной на федеральном уровне по инициативе крупного бизнеса. При этом в Смольном не скрывают, что социальные риски могут превысить потенциальную прибыль для казны Петербурга.

При этом на сегодняшний день в петербургском порту ведут свою деятельность свыше 30 операторов морских терминалов, многие из них имеют статусы стратегических инвесторов, передают «Невские новости». Так, «Петролеспорт» до 2026 года планирует инвестировать в развитие свыше 1 млрд рублей.

Кроме очевидных финансовых потерь для казны Петербурга, без рабочих мест рискуют остаться и жители города. Например, ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга» на сегодняшний день обеспечивает более 1 тыс. рабочих мест постоянного персонала и 1,8 тыс. мест в подрядных организациях. Общая численность работников, занятых на предприятиях разных компаний в порту, превышает 20 тыс. человек.