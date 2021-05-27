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Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
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27 мая 15:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:49
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:48
Наука
Великобритания решила создать архив наследия Стивена Хокинга
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
Все новости

Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу

Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 мая. «Большой порт Санкт-Петербурга» могут перенести за черту города, в Усть-Лугу. Однако подобная инициатива несет большие финансовые потери.

Обсуждение проекта началось этой весной на федеральном уровне по инициативе крупного бизнеса. При этом в Смольном не скрывают, что социальные риски могут превысить потенциальную прибыль для казны Петербурга.

При этом на сегодняшний день в петербургском порту ведут свою деятельность свыше 30 операторов морских терминалов, многие из них имеют статусы стратегических инвесторов, передают «Невские новости». Так, «Петролеспорт» до 2026 года планирует инвестировать в развитие свыше 1 млрд рублей.

Кроме очевидных финансовых потерь для казны Петербурга, без рабочих мест рискуют остаться и жители города. Например, ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга» на сегодняшний день обеспечивает более 1 тыс. рабочих мест постоянного персонала и 1,8 тыс. мест в подрядных организациях. Общая численность работников, занятых на предприятиях разных компаний в порту, превышает 20 тыс. человек.

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петербург усть-луга морской порт
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