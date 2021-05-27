Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»

Санкт-Петербург, 27 мая. Вероятность появление вокруг «Лахта-центра» в Петербурге собственной «Москва-Сити» оценил член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, краевед Алексей Ерофеев.

Вероятность появления своего делового района с небоскребами в Петербурге заинтересовала журналистов, которые приняли участие в конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Приглашенный эксперт Алексей Ерофеев выразил надежду, что подобные планы по развитию инфраструктуры в городе реализовываться не будут.

Отвечая на вопрос, каким бы могло быть название аналога «Москва-Сити» в Петербурге, краевед добавил, что не хотел бы фантазировать на этот счет. Комментируя намерение «Газпрома» построить «Лахта-центр — 2», эксперт выразил надежду, что в будущем компания не анонсирует строительство еще одного подобного здания.

«Если построят «Лахта-центр — 2» — буду молиться, чтобы еще один не построили. Питер — горизонтальный город, а не вертикальный», — подытожил Ерофеев.

Второй по высоте в мире небоскреб предложили построить на территории Санкт-Петербурга. Как сообщалось ранее, высота здания может составить 703 метра. Однако краевед предложил увеличить высоту небоскреба до символичных 1703 метров.