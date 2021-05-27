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27 мая 15:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:49
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:49
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:48
Наука
Великобритания решила создать архив наследия Стивена Хокинга
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
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Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»

  /   Обновлено: 27 мая 2021 15:42
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
пресс-служба «Лахта-центра»

Санкт-Петербург, 27 мая. Вероятность появление вокруг «Лахта-центра» в Петербурге собственной «Москва-Сити» оценил член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, краевед Алексей Ерофеев.

Вероятность появления своего делового района с небоскребами в Петербурге заинтересовала журналистов, которые приняли участие в конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Приглашенный эксперт Алексей Ерофеев выразил надежду, что подобные планы по развитию инфраструктуры в городе реализовываться не будут.

Отвечая на вопрос, каким бы могло быть название аналога «Москва-Сити» в Петербурге, краевед добавил, что не хотел бы фантазировать на этот счет. Комментируя намерение «Газпрома» построить «Лахта-центр — 2», эксперт выразил надежду, что в будущем компания не анонсирует строительство еще одного подобного здания.

«Если построят «Лахта-центр — 2» — буду молиться, чтобы еще один не построили. Питер — горизонтальный город, а не вертикальный», — подытожил Ерофеев.

Второй по высоте в мире небоскреб предложили построить на территории Санкт-Петербурга. Как сообщалось ранее, высота здания может составить 703 метра. Однако краевед предложил увеличить высоту небоскреба до символичных 1703 метров.

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петербург ерофеев лахта центр
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