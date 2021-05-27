Краевед Ерофеев оценил законопроект о «балконной амнистии»

Санкт-Петербург, 27 мая. Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли законопроект о «балконной амнистии». Свое мнение об этом высказал краевед Алексей Ерофеев.

Пластиковые окна, которые устанавливают жители домов в центре Северной столицы, только уродуют общий облик города. Об этом член Топонимической комиссии города, один из руководителей Союза краеведов Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев заявил в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

«Я услышал про амнистию и расстроился. Пластиковые балконы в центре только уродуют. Кто как хочет, тот так и делает. Всеми балконами, которые выходят на улицу, должны заниматься городские власти», — считает Ерофеев.

При застеклении балконов проводится расстекловка пластиковых окон. Этот процесс заключается в делении оконного переплета. Расстекловка влияет на внешний вид фасада дома и меняет его не в лучшую сторону. Это происходит, поскольку каждый житель делает так, как ему нравится, объяснил краевед. В результате нарушается облик и композиция исторических домов.

До этого Ерофеев охарактеризовал архитектурный облик Северной столицы. Он назвал город своеобразным «калейдоскопом стилей».