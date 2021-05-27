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27 мая 15:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:49
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:49
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:48
Наука
Великобритания решила создать архив наследия Стивена Хокинга
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
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Краевед Ерофеев оценил законопроект о «балконной амнистии»

  /   Обновлено: 27 мая 2021 15:14
Общество
Краевед Ерофеев оценил законопроект о «балконной амнистии»
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 27 мая. Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли законопроект о «балконной амнистии». Свое мнение об этом высказал краевед Алексей Ерофеев.

Пластиковые окна, которые устанавливают жители домов в центре Северной столицы, только уродуют общий облик города. Об этом член Топонимической комиссии города, один из руководителей Союза краеведов Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев заявил в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

«Я услышал про амнистию и расстроился. Пластиковые балконы в центре только уродуют. Кто как хочет, тот так и делает. Всеми балконами, которые выходят на улицу, должны заниматься городские власти», — считает Ерофеев.

При застеклении балконов проводится расстекловка пластиковых окон. Этот процесс заключается в делении оконного переплета. Расстекловка влияет на внешний вид фасада дома и меняет его не в лучшую сторону. Это происходит, поскольку каждый житель делает так, как ему нравится, объяснил краевед. В результате нарушается облик и композиция исторических домов.

До этого Ерофеев охарактеризовал архитектурный облик Северной столицы. Он назвал город своеобразным «калейдоскопом стилей».

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законопроект ерофеев балконная амнистия
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