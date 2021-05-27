Опубликован список пострадавших при ДТП с автобусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Шесть человек пострадали во время аварии в Красносельском районе, когда водитель автобуса влетел в столб. На данный момент стали известны их личности.

После столкновения автобуса со столбом помощь потребовалась нескольким пассажирам. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое, за ними продолжают наблюдать медики.

Список пострадавших: Рания К., Зайняп Д., Нина Р., Сергей Ц., Иван З. и Андрей Ш..

На пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина рейсовый автобус врезался в столб и повис на нем. Прокуратура Красносельского района организовала проверку обстоятельств происшествия, сообщал сайт 360tv.ru.