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27 мая 15:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:49
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:49
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:48
Наука
Великобритания решила создать архив наследия Стивена Хокинга
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
Все новости

Опубликован список пострадавших при ДТП с автобусом в Петербурге

Происшествия
Опубликован список пострадавших при ДТП с автобусом в Петербурге
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 27 мая. Шесть человек пострадали во время аварии в Красносельском районе, когда водитель автобуса влетел в столб. На данный момент стали известны их личности.

После столкновения автобуса со столбом помощь потребовалась нескольким пассажирам. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое, за ними продолжают наблюдать медики.

Список пострадавших: Рания К., Зайняп Д., Нина Р., Сергей Ц., Иван З. и Андрей Ш..

На пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина рейсовый автобус врезался в столб и повис на нем. Прокуратура Красносельского района организовала проверку обстоятельств происшествия, сообщал сайт 360tv.ru.

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санкт-петербург автобус пострадавшие
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