Санкт-Петербург, 27 мая. Идею о строительстве второго «Лахта-центра» в Петербурге прокомментировал член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

Вид на «Лахта-центр» вызывает у краеведа спорную реакцию. Один из руководителей Союза краеведов Петербурга Алексей Ерофеев впечатлен панорамой, но с другой стороны небоскреб, по его мнению, портит исторический вид города.

«Есть места, откуда вид нравится — стадион на Крестовском острове. У «Лахта-центра» хорошая панорама. Когда выхожу из Эрмитажа и вижу Петропавловскую крепость, собор и «Лахта-центр», он мне не нравится. А когда из Кроншдата иду — уже нравится. Отношение поэтому неоднозначное», — объяснил в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Ерофеев.

Несмотря на красоту небоскреба, эксперт подчеркнул, что пока он не приносит никакой прибыли. В связи с этим Ерофеев задался вопросом, зачем городу нужен «Лахта-центр — 2», длина которого, по словам авторов концепции, составляет 703 метра.

«Почему 703 метра? Давайте сделаем 1703 метра. В Хельсинки есть памятник высотой по рекорду финского спортсмена. Давайте сделаем «Лахта-центр — 2» 1703 метра», — предложил краевед.

Член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга отметил, что если речь идет о символизме, то высота башни должна соответствовать году основания Северной столицы.

В рамках эфира, посвященного Дню города, эксперт поднял тему переименования улиц в городе на Неве. Кроме того, спикер обсудил с ведущим и журналистами балконную амнистию в Петербурге и оценил архитектурный облик города.