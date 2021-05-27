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27 мая 15:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:49
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:49
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:48
Наука
Великобритания решила создать архив наследия Стивена Хокинга
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
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Краевед Ерофеев предложил построить «Лахта-центр — 2» высотой 1703 метра

  /   Обновлено: 27 мая 2021 15:09
Общество
Краевед Ерофеев предложил построить «Лахта-центр — 2» высотой 1703 метра
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 27 мая. Идею о строительстве второго «Лахта-центра» в Петербурге прокомментировал член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

Вид на «Лахта-центр» вызывает у краеведа спорную реакцию. Один из руководителей Союза краеведов Петербурга Алексей Ерофеев впечатлен панорамой, но с другой стороны небоскреб, по его мнению, портит исторический вид города.

«Есть места, откуда вид нравится — стадион на Крестовском острове. У «Лахта-центра» хорошая панорама. Когда выхожу из Эрмитажа и вижу Петропавловскую крепость, собор и «Лахта-центр», он мне не нравится. А когда из Кроншдата иду — уже нравится. Отношение поэтому неоднозначное», — объяснил в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Ерофеев.

Несмотря на красоту небоскреба, эксперт подчеркнул, что пока он не приносит никакой прибыли. В связи с этим Ерофеев задался вопросом, зачем городу нужен «Лахта-центр — 2», длина которого, по словам авторов концепции, составляет 703 метра.

«Почему 703 метра? Давайте сделаем 1703 метра. В Хельсинки есть памятник высотой по рекорду финского спортсмена. Давайте сделаем «Лахта-центр — 2» 1703 метра», — предложил краевед.

Член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга отметил, что если речь идет о символизме, то высота башни должна соответствовать году основания Северной столицы.

В рамках эфира, посвященного Дню города, эксперт поднял тему переименования улиц в городе на Неве. Кроме того, спикер обсудил с ведущим и журналистами балконную амнистию в Петербурге и оценил архитектурный облик города.

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ерофеев лахта центр медиагруппа патриот
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