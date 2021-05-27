Руководитель Союза краеведов Петербурга оценил архитектурный облик города

Санкт-Петербург, 27 мая. Петербург славится своими архитектурными шедеврами и является своеобразным «калейдоскопом стилей».

Однако Северная столица — это не только классическая архитектура прошлых веков, но и город с выдающимися современными постройками. Член городской Топонимической комиссии, один из руководителей петербургского Союза краеведов Алексей Ерофеев поделился мнением о том, как развивается город,

«Строятся отдельные симпатичные районы. Город цветной, издалека едешь — красиво, много уютных дворов», — отметил краевед.

Что касается названия улиц, то, по его словам, застройщики зачастую связывают их с именами детских писателей, например, улица Даниила Хармса, проспект Маршака и другие. Это верный подход, поскольку наименование улицы должно быть обязательно с чем-то связано, уверен Ерофеев.

Брифинг с участием Алексея Ерофеева состоялся в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». На мероприятии обсудили, как пройдет празднование Дня города и насколько реально появление нового небоскреба «Лахта-центр — 2».