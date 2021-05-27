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27 мая 15:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:48
Наука
Великобритания решила создать архив наследия Стивена Хокинга
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
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Руководитель Союза краеведов Петербурга оценил архитектурный облик города

  /   Обновлено: 27 мая 2021 14:51
Общество
Руководитель Союза краеведов Петербурга оценил архитектурный облик города
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 мая. Петербург славится своими архитектурными шедеврами и является своеобразным «калейдоскопом стилей».

Однако Северная столица это не только классическая архитектура прошлых веков, но и город с выдающимися современными постройками. Член городской Топонимической комиссии, один из руководителей петербургского Союза краеведов Алексей Ерофеев поделился мнением о том, как развивается город,

«Строятся отдельные симпатичные районы. Город цветной, издалека едешь — красиво, много уютных дворов», — отметил краевед.

Что касается названия улиц, то, по его словам, застройщики зачастую связывают их с именами детских писателей, например, улица Даниила Хармса, проспект Маршака и другие. Это верный подход, поскольку наименование улицы должно быть обязательно с чем-то связано, уверен Ерофеев.

Брифинг с участием Алексея Ерофеева состоялся в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». На мероприятии обсудили, как пройдет празднование Дня города и насколько реально появление нового небоскреба «Лахта-центр — 2».

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петербург ерофеев архитектура
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