На Дворцовой площади Петербурга началась подготовка к концерту в честь Дня города

Санкт-Петербург, 27 мая. Концерт в честь Дня города в Санкт-Петербурге проведут на Дворцовой площади. Трансляция мероприятия будет проводиться в интернете и на телевидении.

Северная столица отмечает День города. В честь праздника на Дворцовой площади будет организован концерт. Со сцены прозвучит классическая живая музыка. Запланировано выступление оперных певцов мировой сцены и артистов балета.

Не все горожане смогут посетить концерт. Из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией вход разрешен лишь по предварительной записи.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью в Санкт-Петербурге прошло шоу «Поющие мосты». На пролетах Дворцового моста друг друга сменяли лазерные проекции наиболее узнаваемых символов города.