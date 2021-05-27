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27 мая 14:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:18
Общество
Прокуратуру Петербурга просят проверить партнеров «Немецко-русского обмена»
14:15
ФАН-ТВ
Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
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На Дворцовой площади Петербурга началась подготовка к концерту в честь Дня города

Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась подготовка к концерту в честь Дня города
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 мая. Концерт в честь Дня города в Санкт-Петербурге проведут на Дворцовой площади. Трансляция мероприятия будет проводиться в интернете и на телевидении.

Северная столица отмечает День города. В честь праздника на Дворцовой площади будет организован концерт. Со сцены прозвучит классическая живая музыка. Запланировано выступление оперных певцов мировой сцены и артистов балета.

Не все горожане смогут посетить концерт. Из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией вход разрешен лишь по предварительной записи.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью в Санкт-Петербурге прошло шоу «Поющие мосты». На пролетах Дворцового моста друг друга сменяли лазерные проекции наиболее узнаваемых символов города.

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праздник концерт день города мероприятие
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Все новости / Общество / На Дворцовой площади Петербурга началась подготовка к концерту в честь Дня города
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