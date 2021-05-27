Наехавший на столб автобус в Петербурге не перевозил детей

Санкт-Петербург, 27 мая. В момент столкновения пассажирского автобуса с фонарем в салоне транспорта не находились несовершеннолетние, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

На месте аварии продолжают работать экстренные службы. Специалисты сообщают, что фонарный столб обесточили. Электрики приехали на улицу, чтобы устранить последствия ЧП.

Ранее сообщалось, что в результате дорожного происшествия травмы получили пять человек, среди них кондуктор, пассажиры и водитель. Последнего зажало в кабине автобуса. Для того, чтобы достать мужчину, пришлось привлекать спасателей. Ранее ФАН публиковал кадры, снятые после дорожного инцидента.

Водитель автобуса, который снес столб в Красносельском районе города, наехал на человека перед столкновением с опорой, сообщал ФАН.