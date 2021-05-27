Водитель влетевшего в столб автобуса перед ДТП прошел медосвидетельствование

Санкт-Петербург, 27 мая. Мужчина за рулем пассажирского автобуса, протаранившего столб в Красносельском районе, утром перед аварией прошел медосвидетельствование.

Состояние водителя было нормальным, заявили в комитете по транспорту Петербурга. В причинах и обстоятельствах дорожного ЧП будет разбираться спецкомиссия.

Инцидент произошел на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. По предварительным данным, водитель автобуса в момент наезда на опору уличного освещения сбил пешехода, стоявшего у проезжей части. Информации о его состоянии пока не поступало.