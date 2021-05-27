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12:46
Политика
Звезда «Холопа» Бикович рассказал об отличиях русских и сербов от немцев
12:43
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:43
Общество
Авиакомпания Brussels Airlines будет летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
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Водитель влетевшего в столб автобуса перед ДТП прошел медосвидетельствование

  /   Обновлено: 27 мая 2021 12:30
Происшествия
Водитель влетевшего в столб автобуса перед ДТП прошел медосвидетельствование
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 27 мая. Мужчина за рулем пассажирского автобуса, протаранившего столб в Красносельском районе, утром перед аварией прошел медосвидетельствование.

Состояние водителя было нормальным, заявили в комитете по транспорту Петербурга. В причинах и обстоятельствах дорожного ЧП будет разбираться спецкомиссия.

Инцидент произошел на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. По предварительным данным, водитель автобуса в момент наезда на опору уличного освещения сбил пешехода, стоявшего у проезжей части. Информации о его состоянии пока не поступало.

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дтп петербург автобус водитель
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Все новости / Происшествия / Водитель влетевшего в столб автобуса перед ДТП прошел медосвидетельствование
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