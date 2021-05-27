Высокая стоимость участия в ПМЭФ отразилась на интересе компаний к форуму

Санкт-Петербург, 27 мая. Отсутствие иностранных туристов и повышенная стоимость участия повлияли на заинтересованность корпораций в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Согласно подсчетам «Аэроклуба», количество забронированных ночей в гостиницах Санкт-Петербурга на период проведения форума сократилось на 18% относительно результатов 2019 года. По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL Яны Ухановой, во время ПМЭФ в текущем году отели будут загружены на 70–75%. Доля иностранных туристов обычно достигает 60–70%, а в 2021 году путешественников почти нет, передает «Коммерсантъ».

Глава департамента гостиничного бизнеса Cushman & Wakefield Марина Смирнова ожидает, что заполняемость составит 70%. Уточнятся, что стандартный пакет для участия в ПМЭФ для компаний находится на уровне 840 тысяч рублей, премиальный — 960 тысяч рублей на делегата. Ранее сообщалось, что отели Санкт-Петербурга будут функционировать в соответствии с регламентом санитарных норм в период проведения форума.