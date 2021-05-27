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27 мая 12:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:46
Политика
Звезда «Холопа» Бикович рассказал об отличиях русских и сербов от немцев
12:43
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:43
Общество
Авиакомпания Brussels Airlines будет летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
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Проекции фигур Достоевского и Некрасова появились на Дворцовом мосту Петербурга

Общество
Проекции фигур Достоевского и Некрасова появились на Дворцовом мосту Петербурга
Prt Scr youtube.com  /  Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Шоу «Поющие мосты» с лазерными проекциями фигур исторических личностей прошло в Санкт-Петербурге минувшей ночью. Мероприятие открыло День города.

Дворцовый мост в Северной столице «пел» в ночь на 27 мая. Лазерные проекции символов города сменяли друг друга на пролетах моста. Среди них были Казанский и Смольный соборы, площадь Восстания, Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловская крепость.

Мост украсили проекции фигур русских писателей Федора Достоевского, Николая Некрасова и нобелевского лауреата Андрея Сахарова. Также на переправе появилось изображение небесного покровителя города Александра Невского. Организаторы шоу отметили, что традиция проведения таких мероприятий будет продолжаться.

До этого губернатор Северной столицы Александр Беглов возложил цветы к памятнику Петра I в День города. Церемонию сопровождала композиция «Неповторимый Петербург».

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петербург шоу день города поющие мосты
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Все новости / Общество / Проекции фигур Достоевского и Некрасова появились на Дворцовом мосту Петербурга
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