Проекции фигур Достоевского и Некрасова появились на Дворцовом мосту Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Шоу «Поющие мосты» с лазерными проекциями фигур исторических личностей прошло в Санкт-Петербурге минувшей ночью. Мероприятие открыло День города.

Дворцовый мост в Северной столице «пел» в ночь на 27 мая. Лазерные проекции символов города сменяли друг друга на пролетах моста. Среди них были Казанский и Смольный соборы, площадь Восстания, Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловская крепость.

Мост украсили проекции фигур русских писателей Федора Достоевского, Николая Некрасова и нобелевского лауреата Андрея Сахарова. Также на переправе появилось изображение небесного покровителя города Александра Невского. Организаторы шоу отметили, что традиция проведения таких мероприятий будет продолжаться.

До этого губернатор Северной столицы Александр Беглов возложил цветы к памятнику Петра I в День города. Церемонию сопровождала композиция «Неповторимый Петербург».