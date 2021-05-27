Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до шести

Санкт-Петербург, 27 мая. Шесть человек получили травмы в результате наезда пассажирского автобуса на столб в Красносельском районе. Трое из них, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии.

Водителя, которого зажало в кабине после ДТП, доставили в городскую больницу. Мужчина получил различные травмы, однако его жизни и здоровью в настоящий момент ничто не угрожает.

Авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина в Петербурге. На месте дорожного ЧП работают экстренные службы и медики. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.