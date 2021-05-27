К ликвидации аварии с автобусом в Петербурге привлекли 28 спасателей

Санкт-Петербург, 27 мая. Рейсовый автобус наехал на фонарный столб в Красносельском районе на Ленинском проспекте. МЧС направило 28 человек для устранения последствий аварии.

На момент ДТП в автобусе находились десять пассажиров. Им удалось покинуть транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

По предварительной информации, пострадали пять человек. Их с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу. К ликвидации происшествия привлечены 28 человек личного состава и восемь единиц техники.