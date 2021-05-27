Петербуржец угрожал пистолетом молодому человеку на территории школы

Санкт-Петербург, 27 мая. Полицейские Северной столицы задержали мужчину, который угрожал школьнику пистолетом.

К сотрудникам правоохранительных органов обратился 18-летний молодой человек с сообщением о том, что на территории учебного учреждения неизвестный выражался нецензурной бранью и приставлял к его голове пистолет. Оперативно приехавшие на место происшествия полицейские задержали агрессивного мужчину и изъяли у него пневматическое оружие, сообщил источник ФАН.

По предварительной информации, петербуржец начал угрожать пистолетом юноше из-за вспыхнувшего конфликта. В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Силовики в Петербурге задержали девушку с пистолетом за угрозы жильцам, сообщал ФАН. Жительница Северной столицы пожаловалась в полицию на агрессивную гражданку.