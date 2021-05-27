Протаранивший столб автобус перед ДТП сбил пешехода

Санкт-Петербург, 27 мая. Водитель автобуса, который снес столб в Красносельском районе города, наехал на человека перед столкновением с опорой.

При этом пока неизвестно, получил ли травмы пешеход. В Сети появилось видео, подтверждающее то, что мужчина оказался участником ДТП с общественным транспортом.

Мужчина, управлявший автобусом, наехал на фонарь. После этого машина будто повисла в воздухе. У транспорта оказались разбиты стекла, а также покорежен металл.

В результате дорожного происшествия травмы получили пять человек, среди них кондуктор, пассажиры и водитель. Последнего зажало в кабине автобуса. Для того, чтобы достать мужчину, пришлось привлекать спасателей. Ранее ФАН публиковал кадры, снятые после дорожного инцидента.