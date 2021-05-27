Последствия аварии с заехавшим на столб автобусом в Петербурге сняли на видео

Санкт-Петербург, 27 мая. В распоряжении ФАН оказались кадры с места серьезной аварии, произошедшей на юге северной столицы. Там автобус протаранил фонарный столб.

На кадрах видно, что в автомобиль насквозь прошел столб. Из-за этого автобус оказался сильно покорежен, у него разбиты стекла. Также общественный транспорт обследуют сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, пострадали пять человек, среди них кондуктор, пассажиры и водитель. Последнего зажало в кабине автобуса. Для того, чтобы достать мужчину, пришлось привлекать спасателей. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работают сотрудники экстренных служб и медики. Проверку организовала прокуратура, сообщал ФАН.