Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Пассажирский автобус врезался в столб на юго-западе города. По словам очевидцев, травмы получили пять человек.

Авария произошла на Ленинском проспекте. Водитель оказался зажат в кабине, сотрудники экстренных служб извлекли его и передали врачам. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

На опубликованных с места ДТП кадрах видно, как общественный транспорт на полной скорости врезается в опору. От удара передняя часть автобуса поднялась и опрокинулась на столб.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, сообщал ФАН. Сейчас на месте случившегося работают правоохранительные органы и сотрудники экстренных служб.