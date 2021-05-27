ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус

Санкт-Петербург, 27 мая. Федеральное агентство новостей публикует фото с места аварии в Красносельском районе, где перевернулся автобус с пассажирами.

По предварительным данным, общественный транспорт врезался в столб. В результате дорожного ЧП пострадали четыре человека, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, передает источник ФАН в экстренных службах.

Очевидцы также заявили, что на месте ДТП в настоящий момент лежит пострадавший. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» не смог дать оперативный комментарий по инциденту с автобусом.