Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта

Санкт-Петербург, 27 мая. В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» подтвердили, что автобус, «забравшийся» на столб на юге Петербурга, принадлежит им.

ДТП с участием пассажирского транспорта произошло в Красносельском районе города. Водитель пассажирского транспорта врезался в опору. Очевидцы говорят, что после столкновения мужчина оказался зажат в кабине автобуса. В настоящее время с ним работают медики.

Точное количество пострадавших пока не установлено. Есть версия, что их количество составляет от трех до пяти человек. Для устранения последствий ДТП направлен кран, сообщал ФАН.