Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к памятнику Петра I в День города. Перед началом церемонии прозвучала песня «Неповторимый Петербург».

Композицию исполнял хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга в сопровождении духового оркестра. Участниками церемонии стали председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Также участие приняли члены правительства города.

До этого жителям Санкт-Петербурга рассказали, какие мероприятия можно посетить на День города. На Дворцовой площади впервые пройдет выставка-ярмарка книг.