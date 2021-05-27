Петербуржцам рассказали, какие мероприятия можно посетить на День города

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 11:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:15
Шоу-бизнес
Манижа подаст в суд на журнал за обвинение в нечестной победе в отборе на Евровидение
11:15
Политика
Немецкий политик оценил влияние предстоящего саммита Путина и Байдена на «СП-2»
11:15
Армия
Украинский эксперт объяснил бесперспективность приобретения Киевом «Железного купола»
11:14
Общество
Пассажирам сообщили об отмене рейса АirFrance по маршруту Париж — Москва 27 мая
11:14
Общество
Глава союза врачей Японии предупредил об опасности скопления людей на играх в Токио
11:14
Политика
Замглавы ФСБ оценил статус строительства Украиной рва на границе с Россией
11:13
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
11:12
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
Все новости
27 мая 11:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:15
Шоу-бизнес
Манижа подаст в суд на журнал за обвинение в нечестной победе в отборе на Евровидение
11:15
Политика
Немецкий политик оценил влияние предстоящего саммита Путина и Байдена на «СП-2»
11:15
Армия
Украинский эксперт объяснил бесперспективность приобретения Киевом «Железного купола»
11:14
Общество
Пассажирам сообщили об отмене рейса АirFrance по маршруту Париж — Москва 27 мая
11:14
Общество
Глава союза врачей Японии предупредил об опасности скопления людей на играх в Токио
11:14
Политика
Замглавы ФСБ оценил статус строительства Украиной рва на границе с Россией
11:13
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
11:12
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
Все новости

Петербуржцам рассказали, какие мероприятия можно посетить на День города

Общество
Петербуржцам рассказали, какие мероприятия можно посетить на День города
pixabay.com  /  KiraHundeDog

Санкт-Петербург, 27 мая. Санкт-Петербургу сегодня, 27 мая, исполняется 318 лет. Жителям рассказали о мероприятиях, которые пройдут на День города.

Выставка-ярмарка книг как от крупных, так и от «камерных» издательств впервые пройдет на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Также можно будет послушать спикеров. Например, на мероприятии будет выступать российская писательница Гузель Яхина, которая выпустила известную книгу «Зулейха открывает глаза».

Уборка берега Финского залива пройдет на Васильевском острове. Она начнется в 14:00. Сейчас принять участие в акции планируют 400 человек. Сбор пройдет на улице Кораблестроителей, 30. Четыре короткометражки, посвященные Северной столице, покажут на Новой сцене Александринского театра в 19:30. Вход бесплатный, но необходимо заранее пройти регистрацию. Эмир Кустурица проведет концерт и откроет 22-й Международный театральный фестиваль «Радуга» в 20:00 в ТЮЗе

До этого петербуржцам рассказали о погоде на День города. В Северной столице ожидаются кратковременные дожди. При этом воздух прогреется до +18 градусов.

Вернуться назад

петербург программа день города
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 169829 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 98872 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 81537 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 65391 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Общество 45258 24 мая 2021
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Все новости / Общество / Петербуржцам рассказали, какие мероприятия можно посетить на День города
Рейтинг@Mail.ru