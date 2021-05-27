Петербуржцам рассказали, какие мероприятия можно посетить на День города

Санкт-Петербург, 27 мая. Санкт-Петербургу сегодня, 27 мая, исполняется 318 лет. Жителям рассказали о мероприятиях, которые пройдут на День города.

Выставка-ярмарка книг как от крупных, так и от «камерных» издательств впервые пройдет на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Также можно будет послушать спикеров. Например, на мероприятии будет выступать российская писательница Гузель Яхина, которая выпустила известную книгу «Зулейха открывает глаза».

Уборка берега Финского залива пройдет на Васильевском острове. Она начнется в 14:00. Сейчас принять участие в акции планируют 400 человек. Сбор пройдет на улице Кораблестроителей, 30. Четыре короткометражки, посвященные Северной столице, покажут на Новой сцене Александринского театра в 19:30. Вход бесплатный, но необходимо заранее пройти регистрацию. Эмир Кустурица проведет концерт и откроет 22-й Международный театральный фестиваль «Радуга» в 20:00 в ТЮЗе

До этого петербуржцам рассказали о погоде на День города. В Северной столице ожидаются кратковременные дожди. При этом воздух прогреется до +18 градусов.