В Петербурге перевернулся автобус с пассажирами

Санкт-Петербург, 27 мая. В Красносельском районе случилось ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, травмы получили три человека.

Однако есть информация и о четырех пострадавших, которых госпитализировали на скорой помощи с различными травмами, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

По словам очевидцев, на месте аварии лежит пострадавший. Для устранения последствий ДТП направлен кран.

В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» не смогли дать оперативный комментарий по факту происшествия с автобусом.