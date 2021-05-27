Мигрант за рулем иномарки сбил школьницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Гражданин Узбекистана, ехавший на автомобиле Daewoo Nexia, сбил с ног 16-летнюю девушку. Пешеход перебегала дорогу вне перехода.

ДТП произошло на улице Бабушкина. Водитель мог не заметить пешехода. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. По факту аварии проводится проверка, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

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