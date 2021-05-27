Грабитель отобрал сумку у женщины в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Сотрудники полиции занимаются поисками грабителя, отобравшего женскую сумку в Приморском районе, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Серебристом бульваре. Потерпевшая рассказала, что мужчина в синей куртке, на вид 35-40 лет, отобрал ее сумку, в которой находились паспорт, банковские карты, кошелек и мобильный телефон. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Рецидивиста поймали за кражу телефона на улице Подвойского в Петербурге, сообщал ФАН. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».