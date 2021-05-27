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27 мая 11:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:15
Шоу-бизнес
Манижа подаст в суд на журнал за обвинение в нечестной победе в отборе на Евровидение
11:15
Политика
Немецкий политик оценил влияние предстоящего саммита Путина и Байдена на «СП-2»
11:15
Армия
Украинский эксперт объяснил бесперспективность приобретения Киевом «Железного купола»
11:14
Общество
Пассажирам сообщили об отмене рейса АirFrance по маршруту Париж — Москва 27 мая
11:14
Общество
Глава союза врачей Японии предупредил об опасности скопления людей на играх в Токио
11:14
Политика
Замглавы ФСБ оценил статус строительства Украиной рва на границе с Россией
11:13
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
11:12
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
Все новости

Грабитель отобрал сумку у женщины в Приморском районе Петербурга

Происшествия
Грабитель отобрал сумку у женщины в Приморском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 27 мая. Сотрудники полиции занимаются поисками грабителя, отобравшего женскую сумку в Приморском районе, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Серебристом бульваре. Потерпевшая рассказала, что мужчина в синей куртке, на вид 35-40 лет, отобрал ее сумку, в которой находились паспорт, банковские карты, кошелек и мобильный телефон. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Рецидивиста поймали за кражу телефона на улице Подвойского в Петербурге, сообщал ФАН. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».

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петербург ограбление полиция
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