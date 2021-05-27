Роспотребнадзор назвал непригодные для купания водоемы Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Роспотребнадзор признал опасными все водоемы в черте Санкт-Петербурга. Вода в них заражена опасными инфекциями.

Что касается Выборгского района Северной столицы и известных его жителям Суздальских озерах, то о купании в них можно даже не думать. Также запрещено плавать в Ольгинском водоеме. Непригоден для плавания Колонистский пруд в Пушкине, запрет распространяется и на Безымянное озеро в Красносельском районе.

Петербуржцам и гостям города нельзя купаться в реке Ижора, в озере Разлив и в Финском заливе. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили инфекции во всех 24 проверенных ими водоемах Северной столицы, передает «Комсомольская правда».

Ранее обсуждались опасности для россиян во время купального сезона. Эксперты ответили на вопросы о санитарных нормах водоемов, спасательных службах, а также рассмотрели проблемы несчастных случаев на воде.