Молодой постоялец хостела пострадал от рук собутыльника в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. В одном из хостелов на улице Пушкинская в Петербурге мужчина ударил ножом постояльца, пострадавшего доставили в больницу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на среду, 26 мая. В 00:05 гость из Красноярского края 1990 года рождения в результате совместного распития спиртных напитков поссорился с гражданином Украины 1995 года рождения, который проживал в хостеле. Старший товарищ нанес пострадавшему несколько ударов ножом в область грудной клетки. Пострадавшего в тяжелом состоянии с проникающими колотыми ранами груди доставили в больницу.

Подозреваемый был задержан в это же утро в 06:30. Мужчина помещен в ИВС.

Ранее уроженец Владивостока напал на знакомого с ножом и ранил его в Петербурге. По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого заключили под стражу.