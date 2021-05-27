Суд в Петербурге рассмотрит дело об избиении двухлетней девочки матерью

Санкт-Петербург, 27 мая. Уголовное дело о систематическом избиении двухлетнего ребенка собственной матерью и ее сожителем якобы «в воспитательных целях» направили в суд.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней местной жительницы и ее 23-летнего сожителя из Саратовской области. Они обвиняются в совершении преступления по трем статьям об истязании группой лиц в отношении несовершеннолетнего (пп. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ), об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и о неисполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ).

По версии следствия, женщина в июле 2020 года поселила свою 2-летнюю дочь в квартире на Большом проспекте Васильевского острова, где она проживала с сожителем. Как выяснили следователи, в течение трех месяцев они систематически избивали девочку. Поводом служила даже маленькая провинность. В результате девочка получила тяжкие гематомы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства сервиса по краткосрочной аренде самокатов (кикшеринга) из-за инцидента на Невском проспекте. Двое молодых людей 20 лет и 21 года на электросамокатах сбили мужчину, а затем избили его и скрылись с места происшествия.