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Пекин осудил США за клевету о «лабораторной утечке» коронавируса
06:29
Политика
Сенатор Пушков оценил стратегию Байдена перед очной встречей с Путиным
06:28
Общество
Минэнерго исключило дефицит бензина в России летом
06:13
Общество
Власти Приморья вводят новые ограничения из-за подъема заболеваемости COVID-19
06:13
Происшествия
Пенсионерка скончалась от жутких увечий после нападения собак под Самарой
06:11
Общество
Сенатор США призвал допросить Фаучи по делу о происхождении коронавируса
06:04
Общество
Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами прилетел в Москву
06:00
Общество
Кавист или сомелье: в Крыму раскрыли, на кого стоит учиться в сфере виноделия
05:51
Происшествия
Япония проводит разбирательства после столкновения судов у Хоккайдо
05:50
Общество
Доктор Мясников назвал первый симптом рака пищевода
05:40
Наука
Newsweek: у России будет армия роботов, и Китай им в этом помогает
05:39
Общество
Жителям России назвали случаи возможной обязательной вакцинации от COVID-19
05:39
Происшествия
Грузовик «Мерседес» с полуприцепом перевернулся на Колыме
05:29
Общество
Забудьте про Крым: украинцы высмеяли санкции против российских актеров
05:18
Общество
Сильные землетрясения пообещали трем регионам России
05:17
Общество
В Петербурге 131 горожанин привился вакциной «КовиВак» за сутки
05:17
Политика
Адвокат не смог встретиться с Протасевичем
05:16
Наука
Токсичные соединения ртути обнаружили в желобах на дне Тихого океана
05:16
Общество
Счетная палата РФ доложила об антирекорде приватизации в России
05:15
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Все новости

В Петербурге 131 горожанин привился вакциной «КовиВак» за сутки

Общество
В Петербурге 131 горожанин привился вакциной «КовиВак» за сутки
Агентство городских новостей Москва

Санкт-Петербург, 27 мая. За день 131 петербуржец привился вакциной от коронавируса «КовиВак». С 27 мая этот препарат станет доступен во всех районах города.

Общее число людей в Петербурге, которые получили первую дозу препарата «ЭпиВакКорона», составляет 17 036 человек, а первой дозой «Спутника V» привились 648 776 петербуржцев. На данный момент в Северной столице осуществляют работу 134 пункта вакцинации.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей самостоятельно определить меры борьбы против коронавируса. Речь шла о предпринимателях.

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вакцина Спутник V эпиваккорона
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Все новости / Общество / В Петербурге 131 горожанин привился вакциной «КовиВак» за сутки
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