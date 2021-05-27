В Петербурге 131 горожанин привился вакциной «КовиВак» за сутки

Санкт-Петербург, 27 мая. За день 131 петербуржец привился вакциной от коронавируса «КовиВак». С 27 мая этот препарат станет доступен во всех районах города.

Общее число людей в Петербурге, которые получили первую дозу препарата «ЭпиВакКорона», составляет 17 036 человек, а первой дозой «Спутника V» привились 648 776 петербуржцев. На данный момент в Северной столице осуществляют работу 134 пункта вакцинации.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей самостоятельно определить меры борьбы против коронавируса. Речь шла о предпринимателях.