Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта

Санкт-Петербург, 27 мая. Петербуржцам объяснили новый порядок выплат жилищно-коммунальных услуг. Многие горожане увидели в своих квитанциях счет на оплату капитального ремонта.

Оказалось, что все платежи, которые были составлены при переходе переплаты, будут в следующих квитанциях. Петербуржцам с мая 2021 года «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» отправляет жителям единые счета, в которых включены взносы на капремонт и электроэнерегии. Горожане успели пожаловаться на введение комиссий и появление долгов, которых, на самом деле, не существует.

Данная ситуация возникла в следствие того, что при выставлении счетов были учтены взносы, оплаченные до 25 апреля. В итоге был нарушен процесс при переходе на обновленный формат квитанции, сообщил Смольный.

Ранее стало известно, что Красноярск вошел в топ-3 городов по снижению стоимости ЖКУ. Второе место по данному показателю занял Воронеж.