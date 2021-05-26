Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб

Санкт-Петербург, 26 мая. Система идентификации болельщиков на матчах чемпионата Европы, которые пройдут в Санкт-Петербурге, обойдется городу в 524,7 миллиона рублей.

Сообщается, что деньги для внедрения системы идентификации болельщиков на матчах Чемпионата Европы по футболу 2020 года в России будут выделены из федерального бюджета. Транспортное обслуживание футбольных противостояний обойдется в 3,19 миллиарда рублей. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля этого года. Санкт-Петербург примет у себя семь встреч турнира.

Ранее сообщалось, что тренер «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером РПЛ по итогам прошедшего сезона. Под его руководством сине-бело-голубые в прошлом сезоне досрочно оформили чемпионство в Премьер-лиге.