Полиция Петербурга разыскивает женщину в очках и маске за кражу в супермаркете

Санкт-Петербург, 26 мая. Полиция разыскивает женщину за кражу в одном из супермаркетов Кировского района Петербурга.

Источник ФАН сообщает, что инцидент произошел в среду. Неизвестная женщина похитила товар из магазина. Не уточняется, что именно она могла украсть. Происшествие было зафиксировано на камеру наблюдения.

Рост предполагаемой злоумышленницы — 165-170 сантиментов, полного телосложения. На вид девушке 25-30 лет. Темные волосы собраны в хвост.

Разыскиваемая была одета в фиолетовую кофту, жилетку темного с серым цвета с капюшоном, черные штаны, серые кроссовки. На левой руке у девушки браслет. Также она была в солнцезащитных очках и маске черного цвета.

Накануне сообщалось, что сбежавший из психбольницы беззубый мужчина изнасиловал школьницу в Иваново. Злоумышленник схватил девушку за капюшон и затащил в заброшенное здание.