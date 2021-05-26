Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 26 мая. Менеджер супермаркета стал жертвой телефонных мошенников, представившихся сотрудниками банка и киберполиции.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что сначала ему позвонила «сотрудница банка», которая сообщила, что кто-то оформил на него кредит. Встревоженный петербуржец поверил собеседнице и честно ответил ей на дальнейшие вопросы об имеющихся кредитах, сообщил источник ФАН. После этого с ним связался неизвестный мужчина, который представился ведущим специалистом финансовой организации и заявил, что их переговоры являются конфиденциальными, так как все дальнейшие действия якобы попадают под статью 138 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).

Собеседник предложил заявителю продолжить переписку в мессенджере, отправил ссылки якобы на сайт МВД и убедил отпроситься с работы и срочно оформить кредит. Доверчивый петербуржец выполнил все указания аферистов и лишился 700 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Похожий инцидент произошел с сотрудницей петербургской больницы. Злоумышленники похитили у нее 88 тысяч рублей, отложенных на отпуск, сообщал ФАН.