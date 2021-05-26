Дожди и грозы ожидаются в Петербурге на День города

Санкт-Петербург, 26 мая. День города в Петербурге выдастся дождливым и будет сопровождаться грозами. О таком прогнозе погоды рассказали синоптики.

В Северной столице 27 мая ожидаются кратковременные дожди, вместе с которыми город могут накрыть и грозы. Количество осадков, выпавших в Петербурге, в общей сумме может достигнуть исторического рекорда.

Ночью температура будет держаться не ниже +7 градусов, а днем уличные термометры покажут около +16...+18 градусов. Однако особой жары ожидать не стоит. Ветер подует южный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Москвичей тем временем предупредили о надвигающихся дождях и возможном похолодании. Ухудшение погоды в столице будет заметно 27 и 28 мая.