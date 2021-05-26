В Петербурге спасли еще одного истощенного детеныша ладожской нерпы

Санкт-Петербург, 26 мая. Отдыхающие на берегу Невы люди нашли еще одного детеныша ладожской нерпы, который очень мало весил и не мог нормально охотиться.

Малыша обнаружили в поселке имени Свердлова и сразу же доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге. Об этом сообщили в «Фонде друзей балтийской нерпы».

«Нерпенок весит 7,4 килограмма и не может нормально охотиться», — написали сотрудники фонда на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев рассказал о своих подопечных. По его словам, сроки пребывания нерпят зависят от того, как быстро они окрепнут.