Петербургский таксист стал жертвой мошенников и лишился 50 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 26 мая. Водитель такси обратился в правоохранительные органы с заявлением на неизвестных мошенников, обманувших его во время поездки.

Пассажиры обыграли мужчину в финский покер во время выполнения заказа, сообщил источник ФАН. Инцидент произошел на Московском проспекте. Во время выполнения поездки неизвестные предложили сыграть в игру, в которой принимали участие три человека.

Водитель такси проиграл 50 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время расследуют обстоятельства произошедшего.

В Подмосковье задержаны мошенники, вымогавшие у бизнесмена 5 млн рублей, сообщал ФАН. Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали подозреваемых.