Задержанного по делу об угрозах в адрес главы соцпитания Петербурга хвалили на работе

Санкт-Петербург, 26 мая. Педагога образовательного центра «Балтийский берег» Олега Фахертдинова, задержанного по заявлению главы соцпитания Петербурга, хвалили на работе, передает источник ФАН.

По словам руководства «Балтийского берега», Фахертдинов ответственный преподаватель, часто задерживался на работе. Информации о трудоустройстве его сводного брата Константина Шаляпина не поступало.

Полиция задержала двух подозреваемых после заявления главы соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова, сообщал ФАН. Мужчины, по предварительным данным, выступали на Пионерской улице с провокационными плакатами. Чиновнику показалось, что ему угрожали убийством.