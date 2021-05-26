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26 мая 21:34
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новостей
21:32
Происшествия
Спецоперация по спасению зажатого в кабине КамАЗа водителя в Крыму шла почти три часа
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
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Задержанного по делу об угрозах в адрес главы соцпитания Петербурга хвалили на работе

  /   Обновлено: 26 мая 2021 20:28
Происшествия
Задержанного по делу об угрозах в адрес главы соцпитания Петербурга хвалили на работе
Global Look Press  /  Alexander Chaplygin/Russian Look

Санкт-Петербург, 26 мая. Педагога образовательного центра «Балтийский берег» Олега Фахертдинова, задержанного по заявлению главы соцпитания Петербурга, хвалили на работе, передает источник ФАН.

По словам руководства «Балтийского берега», Фахертдинов ответственный преподаватель, часто задерживался на работе. Информации о трудоустройстве его сводного брата Константина Шаляпина не поступало.

Полиция задержала двух подозреваемых после заявления главы соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова, сообщал ФАН. Мужчины, по предварительным данным, выступали на Пионерской улице с провокационными плакатами. Чиновнику показалось, что ему угрожали убийством.

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полиция барабанщиков фахертдинов
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Все новости / Происшествия / Задержанного по делу об угрозах в адрес главы соцпитания Петербурга хвалили на работе
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