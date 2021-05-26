День города в Петербурге пройдет без фестиваля мороженого

Санкт-Петербург, 26 мая. Пандемия стала причиной отмены ежегодного фестиваля мороженого, который должен был пройти в Петербурге, заявили в пресс-службе комитета по промышленной политике.

Фестиваль мороженого должен был пройти 29 мая, в День города в Санкт-Петербурге, однако ситуация с пандемией вынудила правительство Петербурга отказаться от его проведения. Мероприятие планировалось провести на площади Островского.

Вдобавок к этому, фестиваль хотели посвятить 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. На решение повлиял резкий скачок по заболеваемости COVID-19 в Петербурге.

Городские службы привели в порядок монументы, расположенные на Казанской площади в Северной столице. Как сообщалось ранее, специалисты очистили памятники в честь Михаила Кутузова и Барклая де Толли.