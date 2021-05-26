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26 мая 21:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:32
Происшествия
Спецоперация по спасению зажатого в кабине КамАЗа водителя в Крыму шла почти три часа
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
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День города в Петербурге пройдет без фестиваля мороженого

Общество
День города в Петербурге пройдет без фестиваля мороженого
Федеральное агентство новостей  /  Диана Колобаева

Санкт-Петербург, 26 мая. Пандемия стала причиной отмены ежегодного фестиваля мороженого, который должен был пройти в Петербурге, заявили в пресс-службе комитета по промышленной политике.

Фестиваль мороженого должен был пройти 29 мая, в День города в Санкт-Петербурге, однако ситуация с пандемией вынудила правительство Петербурга отказаться от его проведения. Мероприятие планировалось провести на площади Островского.

Вдобавок к этому, фестиваль хотели посвятить 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. На решение повлиял резкий скачок по заболеваемости COVID-19 в Петербурге.

Городские службы привели в порядок монументы, расположенные на Казанской площади в Северной столице. Как сообщалось ранее, специалисты очистили памятники в честь Михаила Кутузова и Барклая де Толли.

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петербург коронавирус фестиваль мороженого
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