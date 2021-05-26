Полиция ищет поджигателей автомобиля Skoda Rapid в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Полиция разыскивает двух поджигателей Skoda Rapid в Калининском районе.

По предварительным данным, двое неизвестных в 02:31 у дома 77 по Северному проспекту совершили поджог автомобиля и скрылись в неизвестном направлении, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Оба злоумышленника закрывали лица голубыми медицинскими масками. На первом подозреваемом была темная кепка, на втором — темная куртка с капюшоном.

В полицию обратилась 57-летняя местная жительница, сообщал ФАН. Она рассказала, что во дворе перед домом на Северном проспекте в Калининском районе полностью сгорел синий автомобиль Skoda Rapid.