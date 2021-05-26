СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино

Санкт-Петербург, 26 мая. Экс-заместитель главы Колпинского района, обвиняемый во взяточничестве, был в сговоре с подозреваемой на получение денег, заявили в Следственном комитете.

Обвиняемый, по версии следователей, предложил коммерсанту ежемесячно передавать ему взятки в сумме не менее 1 миллиона 550 тысяч рублей за совершение указанных действий, на что последний был вынужден согласиться.

С октября 2019 года по август 2020 года соучастники получили от коммерческого директора взятки на общую сумму не менее 7 миллионов 750 тысяч рублей. Оперативники провели обыски на работе у подозреваемой. Депутата намерены заключить под стражу. В настоящий момент вопрос о мере пресечения еще не решен.