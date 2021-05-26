Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений

Санкт-Петербург, 26 мая. В одном из районов Северной столицы неизвестный вынес из квартиры все золотые украшения.

Инцидент произошел в Приморском районе на улице Парашютной, сообщает источник ФАН. Из квартиры неизвестный вынес все золотые украшения, среди которых: две цепочки, крестик с изображением Иисуса, кулон из золота, пара сережек. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге, сообщал ФАН. Уголовное дело по статье о краже было возбуждено против уроженца Читы.