Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга

Санкт-Петербург, 26 мая. Народный артист России Борис Эйфман удостоился звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Соответствующее решение вынес парламент Петербурга на тайном голосовании.

Парламентарии присвоили звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» народному артисту РФ Борису Эйфману, говорится в сообщении пресс-службы Смольного. Вдобавок к этому, аналогичное звание получил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач РФ Петр Яблонский.

Церемония вручения знаков отличия пройдет 27 мая в Ротонде Мариинского дворца. Как отметили парламентарии, фамилия Эйфмана хорошо известна любителям балета, а Яблонского — настоящий бренд инновационной медицины.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие города. Как сообщалось ранее, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.