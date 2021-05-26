Матвиенко посетила открытие XVI Международного книжного салона в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Открытие XVI Международного книжного салона состоялось в Петербурге на Дворцовой площади. Его посетила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

На церемонии открытия Матвиенко поздравила петербуржцев и всех любителей книги с началом мероприятия, а также поблагодарила организаторов за сохранение традиции проведения этого книжного праздника. Кроме того, спикер Совфеда отметила символичность того, что салон впервые проходит на Дворцовой площади.

Матвиенко также упомянула дату проведения мероприятия, которую очень удачно выбрали в преддверии Дня города, однако спустя несколько дней после Дня славянской письменности. При этом в скором времени будут отмечаться Общероссийский день библиотек и Пушкинский день.

В скором времени Петербург также отпразднует 318-й день рождения. Власти города уже поделились праздничной программой на этот день.

Ранее в Северной столице прошел трехдневный просветительский марафон «Новое знание». Мероприятие также состоялось еще в семи российских городах, передает «Ридус».