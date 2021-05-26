Матвиенко посетила открытие XVI Международного книжного салона в Петербурге

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 18:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:30
Политика
Захарова напомнила США, кто помог Сирии одержать победу над терроризмом
18:30
Происшествия
Экс-схиигумену Сергию продлили арест
18:29
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина назвала сумму гонорара от Максима Фадеева за участие в Евровидении
18:29
Происшествия
Вор в законе по кличке Циркач проходил по делу о создании преступного сообщества
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
Все новости
26 мая 18:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:30
Политика
Захарова напомнила США, кто помог Сирии одержать победу над терроризмом
18:30
Происшествия
Экс-схиигумену Сергию продлили арест
18:29
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина назвала сумму гонорара от Максима Фадеева за участие в Евровидении
18:29
Происшествия
Вор в законе по кличке Циркач проходил по делу о создании преступного сообщества
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
Все новости

Матвиенко посетила открытие XVI Международного книжного салона в Петербурге

Общество
Матвиенко посетила открытие XVI Международного книжного салона в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 26 мая. Открытие XVI Международного книжного салона состоялось в Петербурге на Дворцовой площади. Его посетила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

На церемонии открытия Матвиенко поздравила петербуржцев и всех любителей книги с началом мероприятия, а также поблагодарила организаторов за сохранение традиции проведения этого книжного праздника. Кроме того, спикер Совфеда отметила символичность того, что салон впервые проходит на Дворцовой площади.

Матвиенко также упомянула дату проведения мероприятия, которую очень удачно выбрали в преддверии Дня города, однако спустя несколько дней после Дня славянской письменности. При этом в скором времени будут отмечаться Общероссийский день библиотек и Пушкинский день.

В скором времени Петербург также отпразднует 318-й день рождения. Власти города уже поделились праздничной программой на этот день.

Ранее в Северной столице прошел трехдневный просветительский марафон «Новое знание». Мероприятие также состоялось еще в семи российских городах, передает «Ридус».

Вернуться назад

петербург матвиенко международный книжный салон
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 146129 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 136344 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 75367 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 61940 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 44837 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Все новости / Общество / Матвиенко посетила открытие XVI Международного книжного салона в Петербурге
Рейтинг@Mail.ru